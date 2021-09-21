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Федор Щербаченко: "В своем нынешнем состоянии не могу руководить командой"

Федор Щербаченко прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Минска», о чем было объявлено сегодня.



— Прилетел в Минск только на один день, чтобы уволиться. Накануне провел собрание. И ребята были удивлены, и штаб, но надо быть честным по отношению к футболу. В своем нынешнем состоянии не могу руководить командой. Нужны силы и здоровье, чтобы предотвратить пике. Первый круг мы провели очень успешно, завершив его на шестом месте. Достигли рекорда по привлечению «лимитчиков» — с минским «Динамо» их в заявке было 13! Продали Зиновича в «Локомотив» и Луцкого в «Рух», благодаря чему клуб почти вышел на самоокупаемость. Это был позитивный этап. Хотелось бы, чтобы «Минск» и дальше продолжил курс по воспитанию игроков для сборной Беларуси, — приводит слова Щербаченко Матч-ТВ..

Отметим, что российский специалист из-за болезни отсутствовал на скамейке «Минска» в трех последних матчах.
Football.by
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