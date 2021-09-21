Бага - воспитанник минской "Смены". В профессиональном футболе дебютировал в 1998 году в составе БАТЭ, за который выступал вплоть до конца 2006 года.





В 2007-м стал игроком латвийской "Даугавы". С 2008 по 2010 выступал за брестское "Динамо". Был капитаном молодежной сборной Беларуси на Евро-2004.





Тренерскую карьеру начал в 2011 году в составе тренерского штаба БАТЭ. В 2018-м году принял команду в качестве главного тренера.





В 2020 году Бага работал главным тренером "Жальгириса". В 2021 году руководил казахстанским "Актобе".





Достижения в качестве главного тренера:





- Чемпион Беларуси (2018)





- Чемпион Литвы (2020).





Помогать Алексею Баге в "Шахтере" в качестве старшего тренера будет Валерий Тарасенко.





Напомним, недавно руководство "Шахтера" и главный тренер команды Сергей Гуренко "пришли к решению прекратить сотрудничество".