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Тренером солигорского "Шахтера" стал Алексей Бага

Беларуский специалист Алексей Бага возглавил футбольную команду "Шахтер"

Тренером солигорского "Шахтера" стал Алексей Бага
Алексей Бага, архивное фото
Бага - воспитанник минской "Смены". В профессиональном футболе дебютировал в 1998 году в составе БАТЭ, за который выступал вплоть до конца 2006 года. 

В 2007-м стал игроком латвийской "Даугавы". С 2008 по 2010 выступал за брестское "Динамо". Был капитаном молодежной сборной Беларуси на Евро-2004.

Тренерскую карьеру начал в 2011 году в составе тренерского штаба БАТЭ. В 2018-м году принял команду в качестве главного тренера. 

В 2020 году Бага работал главным тренером "Жальгириса". В 2021 году руководил казахстанским "Актобе".

Достижения в качестве главного тренера:

- Чемпион Беларуси (2018)

- Чемпион Литвы (2020).

Помогать Алексею Баге в "Шахтере" в качестве старшего тренера будет Валерий Тарасенко.

Напомним, недавно руководство "Шахтера" и главный тренер команды Сергей Гуренко "пришли к решению прекратить сотрудничество".
Источник: smartpress.by
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