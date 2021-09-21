УЕФА не имел права накладывать санкции на клубы-участников футбольной Суперлиги и должен их снять. Такое решение вынес Экономический суд Мадрида №17 сообщает издание Marca.





По мнению председателя суда Мануэля Руиса де Лары действия УЕФА не соответствуют законам Евросоюза и ставят под угрозу принципы свободной конкуренции.





Потому руководителям европейского футбола придётся отменить ранее принятые решения в отношении Суперлиги. На исполнение УЕФА дали пять дней. В противном случае президента организации - Александра Чиферина могут привлечь к ответственности.





Отметим, реакции на решение фемиды от УЕФА пока что не последовало. Не исключено, что организация будет подавать апелляцию.





Напомним, УЕФА ранее ввел санкции против 16 клубов, которые решили организовать футбольную Суперлигу.





В итоге большинство участников проект покинули, заплатив при этом минимальные штрафы. На сегодня там остались три команды: Реал, Барселона и Ювентус. Именно они и подали иск на УЕФА в Экономический суд Мадрида.