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Соболенко сыграет в итоговом турнире WTA

Стали известны первые участницы Итогового чемпионата WTA 2021 года, который пройдёт в Гвадалахаре (Мексика). Соревнования стартуют 8 ноября.

На турнир квалифицировались австралийка Эшли Барти (чемпионка Уимблдона — 2021), белоруска Арина Соболенко (полуфиналистка двух ТБШ в 2021 году) и чешка Барбора Крейчикова (чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021), сообщает Чемпионат

Для Соболенко и Крейчиковой выступление на данных соревнованиях станет дебютным.

В 2019 году победительницей Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) стала Барти. В финальном матче она обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:3. В 2020 году WTA Finals отменили из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что ранее тренер Барти Крэйг Тиззер заявлял о возможном пропуске подопечной Итогового чемпионата WTA.
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