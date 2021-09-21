Размер компенсации за увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера Барселоны составит 13-14 миллионов евро.





Более того, каталонцы должны будут заплатить специалисту шесть миллионов евро, если не продлят с ним контракт на сезон-2022/23. Именно такую сумму выплатил Куман Королевскому футбольному союзу Нидерландов за расторжение контракта и уход с поста главного тренера национальной команды, пишет sportarena.by





Ранее стало известно, что наставнику дали четыре матча на исправление ситуации, по итогам которых будет принято решение о его будущем. Также сообщалось, что клуб уже находится в поисках нового главного тренера.





После трех сыгранных матчей Барселона располагается на седьмой позиции в таблице Примеры и имеет одну игру в запасе. Сегодня, 20 сентября, каталонцы встретятся с Гранадой.





В Лиге чемпионов команда Кумана начала с разгромного поражения от Баварии (0:3).



