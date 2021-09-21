Правление клуба ещё не ответило на предложение фирме, которая как раз занималась поиском инвестора для клуба. Обсуждения могут начаться в ближайшие дни, это предложение стало для руководства неожиданностью с учётом текущей финансовой ситуации.





Нородом считается общепризнанным франкофилом, а его дедушка был другом бывшего президента Франции Шарля де Голля. Принц является фанатом футбола и, как сообщается, надеется продолжить давние связи между Францией и Камбоджей, взяв под контроль один из исторических клубов французского футбола.





В текущем сезоне "Сент-Этьен", набрав 3 очка в 6 турах, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В прошедшее летнее трансферное окно клуб не сумел приобрести ни одного игрока.



