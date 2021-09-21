Прокурор запросил для Шаевля 3 года лишения свободы без направления в исправительное учреждение.





Как сообщалось ранее, 17 мая экс-футболиста «Городеи» Ростислава Шавеля задержали возле дома, когда он возвращался с работы. Позже его осудили на 15 суток за неповиновение. На свободу минчанин должен был выйти 1 июня, но вместо дома его доставили в Следственный комитет, где задержали еще на трое суток.





4 июня Шавеля перевели в СИЗО на Володарского. Его обвиняют по статье 342 Уголовного кодекса – организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.