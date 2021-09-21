У Леонида Кучука умерла мать, "Рух" проведет встречу без тренера
Главный тренер львовского "Руха", белорусский специалист Леонид Кучук в срочном порядке покинул расположение команды в преддверии гостевого матча против "Николаева" из второй лиги, который пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Украины/
Главный тренер львовского "Руха", белорусский специалист Леонид Кучук в срочном порядке покинул расположение команды в преддверии гостевого матча против "Николаева" из второй лиги, который пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Украины.
Как сообщает официальный сайт клуба, причиной непредвиденного отъезда специалиста в Минск стало известие о смерти его матери, жизнь которой прервалась на 88-м году.
Таким образом, Леонид Кучук не сможет лично руководить своими подопечными в предстоящей встрече — команду на поле выведет старший тренер Виталий Романюк.
08:02 21/09/2021
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