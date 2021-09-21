Главный тренер львовского "Руха", белорусский специалист Леонид Кучук в срочном порядке покинул расположение команды в преддверии гостевого матча против "Николаева" из второй лиги, который пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Украины.









Как сообщает официальный сайт клуба, причиной непредвиденного отъезда специалиста в Минск стало известие о смерти его матери, жизнь которой прервалась на 88-м году.





Таким образом, Леонид Кучук не сможет лично руководить своими подопечными в предстоящей встрече — команду на поле выведет старший тренер Виталий Романюк.



