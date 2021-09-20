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По данным издания, португальского футболиста обманули на 288 тысяч евро. Футболист доверил сотруднице туристической компании банковские карточки и пин-коды от них. В период с 2007 по 2010 год женщина забронировала 200 поездок на имя спортсмена, ни в одной из них Роналду не был.

Футболист узнал о потере сотен тысяч спустя 11 лет, когда об этом сообщили в прессе. Мошенницу задержали и приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно. Женщина должна компенсировать футболисту сумму ежемесячными выплатами.





31 августа Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса», вернувшись в английский клуб спустя 12 лет. Португальский футболист подписал с «красными дьяволами» контракт на два года, по которому заработает около 59 миллионов евро.



