











- Я люблю эту страну и ее жителей — это так. Попытки переубедить меня ничего бы не дали. Президент Путин многого добился за короткое время. Управлять такой страной, как Россия, находящейся в одиннадцати часовых поясах и использующей примерно сто языков, — это настоящее достижение. Я им восхищаюсь.





Объятия с Лукашенко были самой большой ошибкой в ​​карьере? Да, я должен это признать. Все началось с благих намерений, но в конце концов все пошло не так. Был разочарован? Да. Я, наверное, был наивен. Я думал, что смогу принести пользу. Но мне пришлось скрываться на несколько дней. Негатив был чрезвычайно велик, — приводит слова Фазела "Чемпионат" со ссылкой на швейцарское издание Blick.



