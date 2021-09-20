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Рене Фазел: должен признать, что объятия с Лукашенко были самой большой ошибкой в карьере

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазел рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину, а также об общении с Александром Лукашенко. 25 сентября Фазел покинет пост президента ИИХФ.




- Я люблю эту страну и ее жителей — это так. Попытки переубедить меня ничего бы не дали. Президент Путин многого добился за короткое время. Управлять такой страной, как Россия, находящейся в одиннадцати часовых поясах и использующей примерно сто языков, — это настоящее достижение. Я им восхищаюсь.

Объятия с Лукашенко были самой большой ошибкой в ​​карьере? Да, я должен это признать. Все началось с благих намерений, но в конце концов все пошло не так. Был разочарован? Да. Я, наверное, был наивен. Я думал, что смогу принести пользу. Но мне пришлось скрываться на несколько дней. Негатив был чрезвычайно велик, — приводит слова Фазела "Чемпионат" со ссылкой на швейцарское издание Blick.
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