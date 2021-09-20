



Белорусский специалист Алексей Бага близок к назначению на пост главного тренера солигорского Шахтера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Владислав Татур.





Напомним, сегодня эту должность официально покинул Сергей Гуренко, проработавший в команде с 25 июля этого года.





Как передает Татур, Бага уже ответил согласием на предложение солигорской команды. Ранее в карьере специалист возглавлял БАТЭ, Жальгирис и Актобе.





В таблице высшей лиги Шахтер занимает второе место, уступая один балл БАТЭ. При этом у Горняков есть три игры в запасе.





Уже в среду солигорчане примут на своем поле Энергетик-БГУ.