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Алексей Бага близок к назначению на пост главного тренера Шахтера

Неофициально сообщается, что бывший главный тренер БАТЭ ответил согласием на предложение.


Белорусский специалист Алексей Бага близок к назначению на пост главного тренера солигорского Шахтера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Владислав Татур.

Напомним, сегодня эту должность официально покинул Сергей Гуренко, проработавший в команде с 25 июля этого года.

Как передает Татур, Бага уже ответил согласием на предложение солигорской команды. Ранее в карьере специалист возглавлял БАТЭ, Жальгирис и Актобе.

В таблице высшей лиги Шахтер занимает второе место, уступая один балл БАТЭ. При этом у Горняков есть три игры в запасе.

Уже в среду солигорчане примут на своем поле Энергетик-БГУ.
Sportarena.by
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