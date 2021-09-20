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Роджер Федерер об операции на колене: реабилитация идет хорошо, пока никаких проблем не возникало

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер рассказал, как идет восстановление после третьей операции на колене, которую 40-летний швейцарец перенес в августе.

 


На самом деле чувствую себя хорошо. Реабилитация идет хорошо, пока никаких проблем не возникало. С каждым днем мне лучше. Я уже столкнулся с этим в прошлом году, и меня даже удивило, как легко мне дается реабилитация.

Конечно, я хочу как можно скорее вернуться на корт, но мне нужно быть терпеливым. Сейчас идет медленный процесс. Нужно двигаться постепенно.

Но пока что все идет хорошо, и я очень доволен, — слова передает tennismajors.com.
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