Роджер Федерер об операции на колене: реабилитация идет хорошо, пока никаких проблем не возникало
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер рассказал, как идет восстановление после третьей операции на колене, которую 40-летний швейцарец перенес в августе.
На самом деле чувствую себя хорошо. Реабилитация идет хорошо, пока никаких проблем не возникало. С каждым днем мне лучше. Я уже столкнулся с этим в прошлом году, и меня даже удивило, как легко мне дается реабилитация.
Конечно, я хочу как можно скорее вернуться на корт, но мне нужно быть терпеливым. Сейчас идет медленный процесс. Нужно двигаться постепенно.
Но пока что все идет хорошо, и я очень доволен, — слова передает tennismajors.com.
18:37 20/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение