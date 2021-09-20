







На самом деле чувствую себя хорошо. Реабилитация идет хорошо, пока никаких проблем не возникало. С каждым днем мне лучше. Я уже столкнулся с этим в прошлом году, и меня даже удивило, как легко мне дается реабилитация.





Конечно, я хочу как можно скорее вернуться на корт, но мне нужно быть терпеливым. Сейчас идет медленный процесс. Нужно двигаться постепенно.



