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Не прошло и двух месяцев: Сергей Гуренко покинул солигорский "Шахтер"

Главный тренер солигорского "Шахтера" Сергей Гуренко покинул клуб.

Об этом сообщает официальный сайт горняков.

Заявляется, что стороны решили прекратить сотрудничество по ободному согласию.

Таким образом, Сергей Витальевич пробыл в качестве наставника менее двух месяцев. Это назначение он получил 24 июля,отмечает pressball.by

До назначения нового главного тренера готовить команду будет тренерский штаб во главе с наставником дублирующего состава Станиславом Суворовым.
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