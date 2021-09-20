Егор Герасимов в обновленном рейтинге занимает 97-е место.





Пятерка лидеров осталась неизменной:





1. Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка,

2. Даниил Медведев (Россия) - 10 575,

3. Стефанос Циципас (Греция) - 8350,

4. Александр Зверев (Германия) - 7760,

5. Андрей Рублев (Россия) - 6130.





Также был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Арина Соболенко в нем по-прежнему занимает вторую позицию. Виктория Азаренко опустилась на 35-ю строчку. Александра Саснович поднялась на 107-е место с 111-го.





Первая пятерка рейтинга WTA выглядит так:





1. Эшли Барти (Австралия) - 10 075 очков;





2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7720;





3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5315;





4. Элина Свитолина (Украина) - 4860;





7. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4668.