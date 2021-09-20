Илья Ивашко впервые в карьере поднялся на 52 место в рейтинге ATP
Белорусский теннисист Илья Ивашко впервые в карьере поднялся на 52-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Егор Герасимов в обновленном рейтинге занимает 97-е место.
Пятерка лидеров осталась неизменной:
1. Новак Джокович (Сербия) - 12 133 очка,
2. Даниил Медведев (Россия) - 10 575,
3. Стефанос Циципас (Греция) - 8350,
4. Александр Зверев (Германия) - 7760,
5. Андрей Рублев (Россия) - 6130.
Также был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Арина Соболенко в нем по-прежнему занимает вторую позицию. Виктория Азаренко опустилась на 35-ю строчку. Александра Саснович поднялась на 107-е место с 111-го.
Первая пятерка рейтинга WTA выглядит так:
1. Эшли Барти (Австралия) - 10 075 очков;
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7720;
3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5315;
4. Элина Свитолина (Украина) - 4860;
7. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4668.
12:36 20/09/2021
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