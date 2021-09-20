



Он сказал об этом на пресс-конференции после поражения от "Падерборна" (1:4) в матче 7-го тура второй Бундеслиги.





В активе "Эрцгебирге" всего три очка и он занимает последнее место в турнирной таблице.





Шпилевский возглавил немецкий клуб в июне нынешнего года, подписав трехлетний контракт.



