Уволен. Алексей Шпилевский больше не тренерует "Эрцгебирге"
Президент клуба "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт объявил, что Алексей Шпилевский покинул пост главного тренера команды. За семь матчей он ни разу не победил
Он сказал об этом на пресс-конференции после поражения от "Падерборна" (1:4) в матче 7-го тура второй Бундеслиги.
В активе "Эрцгебирге" всего три очка и он занимает последнее место в турнирной таблице.
Шпилевский возглавил немецкий клуб в июне нынешнего года, подписав трехлетний контракт.
09:08 20/09/2021
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