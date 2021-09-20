







Как сообщил Дудик сайту ФХБ , он приступил к обязанностям с 10 сентября и успел провести с молодежной сборной Турции короткий тренировочный сбор в Эрзуруме.





Молодежная сборная Турции в нынешнем сезоне готовится выступить на чемпионате мира в дивизионе III в Мексике, где ее соперниками на предварительном этапе станут команды хозяев, Боснии и Герцеговины и ЮАР. Сроки турнира пока не определены.





Юниорская сборная Турции с 4 по 10 апреля 2022 года должна стать хозяйкой группы "А" чемпионата мира в дивизионе III, где будет соперничать за выход в группу "В" дивизиона II со сверстниками Бельгии, Израиля, Исландии, Мексики и Тайваня.