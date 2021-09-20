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«Призовые — 342 тысячи долларов»: белорус стал победителем турнира по покеру в США

Никита Бодяковский — признанная мировая звезда покера, он регулярно принимает участие в покерных турнирах и чаще оказывается в числе победителей.


В этот раз Никита одержал победу в турнире «$25,000 No—Limit Hold’em», который проводился в рамках серии 2021 Poker Masters, проходившей с 7 по 19 сентября в США, в городе Лас-Вегас, пишет kp.by.

Участие в турнире, который длился на протяжении двух дней, приняли 38 игроков, взнос каждого - 25 тысяч долларов.

В конечном счете, Никита Бодяковский одержал победу в противостоянии с одним из сильнейших соперников Сетом Дэвисом, у которого изначально был солидный перевес в фишках — 2,9 миллиона против 1,9 миллиона.

Вмешался, кроме прочего, счастливый случай: в двух критически значимых раздачах Никите Бодяковскому помогли выпадавшие на стол в самом конце «девятки».
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