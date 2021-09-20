Автор сенсации - Даниил Остапенков













В субботу в первом одиночном поединке Даниил Остапенков, еще не имеющий очков в рейтинге АТР, сумел сенсационно выиграть в двух партиях у лидера аргентинской команды, 15-й ракетки планеты Диего Шварцмана - 6:4, 6:3. Во втором матче Гвидо Пелья (82) также в двух сетах переиграл Эрика Арутюняна (без рейтинга) - 6:1, 6:2.





Во второй соревновательный день в парном матче белорусские теннисисты Даниил Остапенков и Эрик Арутюнян уступили аргентинскому дуэту Орасио Себальос / Максимо Гонсалес - 7:5, 2:6, 2:6. Затем Диего Шварцман всего за час уверенно победил Александра Згировского (1233) - 6:1, 6:2.





В заключительной встрече аргентинец Федерико Кориа (61-й номер мирового рейтинга) обыграл Даниила Остапенкова - 6:3, 6:1.





Ранее команды Беларуси и Аргентины дважды встречались в матчах Кубка Дэвиса: в 2001 году в Кордове южноамериканцы выиграли 5:0, а в 2004 году в четвертьфинале белорусы взяли реванш с таким же сухим счетом. Тогдашний выход в полуфинал стал лучшим результатом белорусских теннисистов за всю историю выступлений.





Сборная Беларуси дебютировала в Кубке Дэвиса в 1994 году. С тех пор команда провела 64 матча, победив в 36 из них. Максим Мирный и Владимир Волчков выиграли по 24 одиночных поединка, а в паре они побеждали в 19 играх. Аргентина играет в этих соревнованиях почти век - с 1923 года, завоевав чемпионский титул в 2016 оду.







