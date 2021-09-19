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Лучшая в мире - четвертое золото ЧМ по гребле у Ольги Климовой в заезде каноэ-одиночек

Белоруска Ольга Климова выиграла четвертое золото для сборной Беларуси на чемпионате мира по гребле в Дании.

Лучшая в мире - четвертое золото ЧМ по гребле у Ольги Климовой в заезде каноэ-одиночек
Белоруска подтвердила звание лучшей спортсменки мира в заезде женских каноэ-одиночек на 5 км, завоеванное в 2019 г. О. Климова преодолела дистанцию за 26 мин. 18,94 сек. Второе место у венгерки Софии Кисбан (26 мин. 37,32 сек.), третье – у Марии Майярд из Чили (26 мин. 39,51 сек), пишет minsknews.by

Первое золото завоевал женский экипаж каноэ-четверки.

Ольга Климова, Александра Каллаур, Надежда Макарченко и Алена Ноздрева на дистанции 500 метров показали результат 1 минута и 48,62 секунды.

Второе золото принес белорусской команде Никита Бориков, в заезде байдарок-одиночек на 500 метров показавший результат 1 минута и 38,87 секунды.

Третье золото завоевал женский экипаж байдарки-четверки в составе Ольги Худенко, Надежды Попок, Марины Литвинчук и Маргариты Махневой.

На дистанции 500 метров белорусские байдарочницы показали время 1 минута и 32,55 секунды.

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