Белоруска подтвердила звание лучшей спортсменки мира в заезде женских каноэ-одиночек на 5 км, завоеванное в 2019 г. О. Климова преодолела дистанцию за 26 мин. 18,94 сек. Второе место у венгерки Софии Кисбан (26 мин. 37,32 сек.), третье – у Марии Майярд из Чили (26 мин. 39,51 сек), пишет minsknews.by





Первое золото завоевал женский экипаж каноэ-четверки.





Ольга Климова, Александра Каллаур, Надежда Макарченко и Алена Ноздрева на дистанции 500 метров показали результат 1 минута и 48,62 секунды.





Второе золото принес белорусской команде Никита Бориков, в заезде байдарок-одиночек на 500 метров показавший результат 1 минута и 38,87 секунды.





Третье золото завоевал женский экипаж байдарки-четверки в составе Ольги Худенко, Надежды Попок, Марины Литвинчук и Маргариты Махневой.





На дистанции 500 метров белорусские байдарочницы показали время 1 минута и 32,55 секунды.



