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Один из самых дорогих игроков мира отказался отдать футболку ребенку

Футболист «Боруссии» Холанд отказался отдать футболку ребенку, рассмеялся и ушел



Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд отказался от обмена футболками с капитаном команды Гибралтара Роем Чиполиной после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в марте. Об этом форвард Гибралтара Рис Стайч рассказал The Sun.

Футболист вспомнил, что Норвегия в той встрече выиграла со счетом 3:0, однако Холанд не забил и был заменен, поэтому пребывал в плохом настроении. «Рой сказал ему: "Мой маленький сын — твой большой фанат, ты не против обменяться футболками?" Холанд просто взглянул на него, рассмеялся и ушел!» — поделился подробностями он.

По мнению Стайча, внимание прессы отрицательно повлияло на одного из самых дорогих игроков мира. «Можно купить множество вещей, но не класс. У него была возможность отдать футболку и сделать счастливым этого малыша, но он отказался», — подытожил форвард.

В январе стало известно, что Холанд занял второе место в списке самых дорогих игроков мира. Его стоимость оценивается в 152 миллиона евро.

Эрлинг Холанд — воспитанник норвежского «Брюне». Он дебютировал за «Боруссию» в январе 2020-го. На счету футболиста 19 голов в 21 матче за немецкий клуб. Ранее он представлял австрийский «Ред Булл Зальцбург».
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