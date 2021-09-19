42-летний Пакьяо занимает пост сенатора с 2016 года.





Свой последний бой Пакьяо провел 22 августа, уступив кубинцу Йорденису Угасу решением судей в поединке за титул чемпиона мира (Super) в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).





Поражение от Угаса стадо для Пакьяо восьмым, последний раз он уступал на ринге 2 июля 2017 года.





Выборы президента и вице-президента страны пройду 9 мая 2022 года. По Конституции страны Дутерте больше не сможет баллотироваться на пост президента.



