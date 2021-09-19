Основным претендентом на вакантное место называют Михаила Кравца, который имеет непосредственное отношение к белорусскому хоккею.









С 2019 года на протяжении двух лет 57-летний Кравец тренировал "Витязь", а также трудился в тренерском штабе сборной Беларуси.





"Амур" в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ одержал всего одну победу в семи матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.



