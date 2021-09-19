Михаил Кравец — основной претендент на пост главного тренера "Амура"
В воскресенье, 19 сентября, хабаровский клуб покинул Владимир Воробьев, возглавивший команду в межсезонье, отмечает sport-express.ru.
Основным претендентом на вакантное место называют Михаила Кравца, который имеет непосредственное отношение к белорусскому хоккею.
С 2019 года на протяжении двух лет 57-летний Кравец тренировал "Витязь", а также трудился в тренерском штабе сборной Беларуси.
"Амур" в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ одержал всего одну победу в семи матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
12:12 19/09/2021
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