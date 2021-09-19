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Михаил Кравец — основной претендент на пост главного тренера "Амура"

В воскресенье, 19 сентября, хабаровский клуб покинул Владимир Воробьев, возглавивший команду в межсезонье, отмечает sport-express.ru.

Основным претендентом на вакантное место называют Михаила Кравца, который имеет непосредственное отношение к белорусскому хоккею. 


С 2019 года на протяжении двух лет 57-летний Кравец тренировал "Витязь", а также трудился в тренерском штабе сборной Беларуси.

"Амур" в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ одержал всего одну победу в семи матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
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