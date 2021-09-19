Гуренко: «17 матчей не могу обыграть БАТЭ? Я вообще не переживаю»
Главный тренер Шахтера Сергей Гуренко после поражения от БАТЭ (0:1) в рамках 23-го тура высшей лиги прокомментировал неудачную серию для себя в играх с борисовчанами. Отметим, специалист не может обыграть желто-синих в 17 поединках кряду.
— Вы 17 матчей подряд не можете обыграть БАТЭ, переживаете?
— Я вообще не переживаю. Для меня важно то, что происходит сегодня. А какие серии… Это вы [журналисты] переживаете, — сказал Гуренко.
Специалист в разные годы также возглавлял минское Динамо и Торпедо-БелАЗ.
После этого поражения Шахтер опустился на второе место в таблице, уступая один балл БАТЭ. Однако у Горняков есть три игры в запасе.
В среду, 22 сентября, солигорчане примут на своем поле Энергетик-БГУ.
10:04 19/09/2021
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