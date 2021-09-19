



— Вы 17 матчей подряд не можете обыграть БАТЭ, переживаете?





— Я вообще не переживаю. Для меня важно то, что происходит сегодня. А какие серии… Это вы [журналисты] переживаете, — сказал Гуренко.





Специалист в разные годы также возглавлял минское Динамо и Торпедо-БелАЗ.





После этого поражения Шахтер опустился на второе место в таблице, уступая один балл БАТЭ. Однако у Горняков есть три игры в запасе.





В среду, 22 сентября, солигорчане примут на своем поле Энергетик-БГУ.