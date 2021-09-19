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Гончаренко удалили с матча в Грозном

Главный тренер "Краснодара" белорус Виктор Гончаренко был удален в матче восьмого тура чемпионата России против "Ахмата" (2:0).

Причина -- "преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений", сообщает РИА "Новости".

Тренеру грозит дисквалификация на 2-4 матча. Также он может быть оштрафован на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.
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