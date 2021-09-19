Гончаренко удалили с матча в Грозном

Причина -- "преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений", сообщает РИА "Новости".





Тренеру грозит дисквалификация на 2-4 матча. Также он может быть оштрафован на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.