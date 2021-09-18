











«В двух матчах из пяти мы не были достаточно нацелены на ворота соперников, плюс болезни и травмы некоторых игроков вынуждали нас вносить изменения в сочетаниях, что также сказывалось на нашей активности. Чтобы понять, проблема ли это, нужно все-таки провести больше матчей.





В любом случае нам надо играть менее креативно, а действовать проще: больше бросать, быть напористыми, лезть на пятак. У нас по сути новая команда. Да, чувствуется, что уже появляется химия, некоторые связки работают, как нужно, но процесс еще не завершен. Многим нужно время для адаптации в лиге и коллективе.





Третий период матча с «Ак Барсом» – это тот хоккей, который мы должны демонстрировать постоянно, а не в каких-то отрезках. Мы должны так действовать на протяжении 60 минут каждого матча, нам необходимо в общем стабилизировать нашу игру. Иногда я смотрю на наше большинство и думаю: «Вау, это великолепно». Но порой смотришь на игроков и думаешь, что они как будто никогда не играли в большинстве.





Пока нельзя быть довольным действиями спецбригад, но я не удивлен. Роли некоторых в спецбригадах изменились, некоторые игроки приходили к нам по ходу предсезонки, и что-то менять, как у других команд, возможности не было. Работаем над этим сейчас, когда сезон уже стартовал. Мы требуем от игроков эффективности, хотя и понимаем, что им нужно время, чтобы друг друга почувствовать и понять, кт� на что способен.





Если говорить о тех, кто понравился по первым матчам, прежде всего я выделю Владимира Алистрова. Он показывал практически идеальную игру в пяти матчах. В меньшинстве он проделывал качественную работу. В игре с «Ак Барсом» он забил важный гол, который открыл нам путь к победе. Я рад наблюдать за его развитием, за тем, как открывается новое имя в белорусском хоккее. Ощущаю, мы тренируем его в нужном направлении, верю, что он сможет вырасти в топ-игрока. У него отличный снайперский потенциал, он уверен в себе, у него высокий уровень контроля шайбы.





Колосов меня также порадовал, он пропустил почти два месяца из-за травмы, но смог быстро набрать форму. Для своего возраста он показывает очень взрослый хоккей. Уверен, эти хоккеисты – будущее минского «Динамо», – отметил Вудкрофт в интервью Овертайму.