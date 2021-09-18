Крэйг Вудкрофт про Алистрова: Открывается новое имя в белорусском хоккее
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, какие игроки его порадовали на старте сезона.
«В двух матчах из пяти мы не были достаточно нацелены на ворота соперников, плюс болезни и травмы некоторых игроков вынуждали нас вносить изменения в сочетаниях, что также сказывалось на нашей активности. Чтобы понять, проблема ли это, нужно все-таки провести больше матчей.
В любом случае нам надо играть менее креативно, а действовать проще: больше бросать, быть напористыми, лезть на пятак. У нас по сути новая команда. Да, чувствуется, что уже появляется химия, некоторые связки работают, как нужно, но процесс еще не завершен. Многим нужно время для адаптации в лиге и коллективе.
Третий период матча с «Ак Барсом» – это тот хоккей, который мы должны демонстрировать постоянно, а не в каких-то отрезках. Мы должны так действовать на протяжении 60 минут каждого матча, нам необходимо в общем стабилизировать нашу игру. Иногда я смотрю на наше большинство и думаю: «Вау, это великолепно». Но порой смотришь на игроков и думаешь, что они как будто никогда не играли в большинстве.
Пока нельзя быть довольным действиями спецбригад, но я не удивлен. Роли некоторых в спецбригадах изменились, некоторые игроки приходили к нам по ходу предсезонки, и что-то менять, как у других команд, возможности не было. Работаем над этим сейчас, когда сезон уже стартовал. Мы требуем от игроков эффективности, хотя и понимаем, что им нужно время, чтобы друг друга почувствовать и понять, кт� на что способен.
Если говорить о тех, кто понравился по первым матчам, прежде всего я выделю Владимира Алистрова. Он показывал практически идеальную игру в пяти матчах. В меньшинстве он проделывал качественную работу. В игре с «Ак Барсом» он забил важный гол, который открыл нам путь к победе. Я рад наблюдать за его развитием, за тем, как открывается новое имя в белорусском хоккее. Ощущаю, мы тренируем его в нужном направлении, верю, что он сможет вырасти в топ-игрока. У него отличный снайперский потенциал, он уверен в себе, у него высокий уровень контроля шайбы.
Колосов меня также порадовал, он пропустил почти два месяца из-за травмы, но смог быстро набрать форму. Для своего возраста он показывает очень взрослый хоккей. Уверен, эти хоккеисты – будущее минского «Динамо», – отметил Вудкрофт в интервью Овертайму.
08:30 19/09/2021
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