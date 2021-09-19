У 18-летнего Остапенкова нет взрослого рейтинга, только юниорский. Тем не менее, это не помешало ему разгромить 15-ю ракетку мира со счетом 6:4, 6:3.





Белорусы повели 1:0, однако, затем хозяева корта сравняли счёт. Во втором одиночном поединке Эрик Арутюнян, который также не имеет взрослого рейтинга, проиграл Гидо Пелья (№82 ATP) - 1:6, 2:6.