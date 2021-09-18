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Свадебное путешествие на Эльбрусе: спали на матрасах в спальниках

25-летний молодечненский боксер-чемпион Дмитрий Асанов перестал быть холостяком 14 августа.

Свадебное путешествие на Эльбрусе: спали на матрасах в спальниках
Его избранницей стала 24-летняя молодечненка Божена Зубрицкая, выпускница университета физической культуры. В качестве свадебного путешествия молодежены выбрали покорение Эльбруса.
Дмитрий рассказал Kraj.by, как это было.

Для начала он связался с друзьями из Молодечно, которые организовывают экскурсионные туры в горы. Обсудили, куда и на какие даты можно сделать восхождение.

Идею свадебного путешествия в горы предложил Дмитрий, супруга поддержала.

– Физически, – говорит Дмитрий, – и я, и Божена были к этому готовы. Осталось собрать вещи и в дорогу. Отправились в путешествие 20 августа, полетев на самолете из Москвы в Минеральные Воды.

В компании, которая организовывает тур, путешественники взяли необходимую экипировку. Чего не было, взяли напрокат на месте.

Недостающее снаряжение в прокате обошлось в 120 долларов на одного. Все путешествие на двоих обошлось в 1 000 долларов, не считая дороги.

– Перед восхождением у нас был выделен день на инструктаж и обучение, необходимое для похода в горы, – рассказывает спортсмен.


Участники тура проходили акклиматизацию, поднимаясь невысоко в горы и спускаясь обратно.

– В группе, с которой мы пошли на восхождение, было всего пять человек включая гида. Всего же в тур одновременно с нами поднимались на гору более трехсот человек, – говорит молодечненец.

Связь в дороге была хорошей. Путешественники купили российские сим-карты, в горах стояли вышки сотовой связи.

Чтобы сэкономить время и силы, с высоты 2 000 метров молодожены на фуникулере поднялись на высоту 3 500. Далее проходили акклиматизацию, прогуливаясь вверх в горы.

На высоте 4 100 метров жили в приюте. Спали на матрасах в спальниках. Освещение включали один раз вечером на час-полтора, чтобы подзарядить телефоны, и собрать вещи, оставленные на улице.

Рассвет в горах был ранний, светало в пятом часу. Темнело уже после семи вечера, рассказывает молодечненец.

– Красоту природы, которая открывается перед тобой в горах, трудно передать как словами, так и через фото и видео. Это просто нужно видеть, – передает Дмитрий свои эмоции и супруги. – Это круто было! Идет перезагрузка твоего сознания, когда находишься рядом с близким человеком наедине с природой.

Воду набирали из родников в горах, питание готовил гид. С собой взяли нескоропортящуюся пищу: каши, консервы, тушенки, сгущенку.

В горах путешественники ночевали в палатках, на большей высоте жили в домиках, называемых приютом. Божене как девушке не хватало в походе душа.

Дмитрий, заботясь о жене, во время восхождения брал по возможности больше общих вещей и еды в свой рюкзак.

На Эльбрус восходили по южному склону. Температура воздуха поднималась в обед до +20, ветер был сильный – временами до 30 метров в секунду. Чем ближе к вершине, тем суровее становилась погода.

25 августа в ночь перед подъемом ребята проснулись в 23 часа. У всех участников группы было плохое самочувствие, у некоторых поднялась температура. Принятое лекарство помогло не всем.

На штурм было решено идти в полночь 26 августа. Около часа молодожены поднимались в гору. У Дмитрия самочувствие ухудшилось, и они с Боженой вернулись в приют.

Позже спустились и остальные ребята из группы. Покорение вершины пришлось отменить. Немного отлежавшись в приюте, стали спускаться с горы.

– С горы было сложнее спускаться, чем подниматься вверх. При одном крутом спуске Божене начали болеть колени, я очень переживал за нее, – говорит Дмитрий.

По словам молодечненца, ни одна из компаний, предлагающих туры на Эльбрус, не гарантирует, что вы взойдете на вершину. Многое зависит от погоды, она в горах очень переменчивая.

– Но мы совершенно не жалеем, что в этот раз не получилось попасть на вершину. В планах на следующий год повторить восхождение на Эльбрус. Когда мы вернулись домой, Божена сказала, что по-любому пойдем опять в горы, – говорит, улыбаясь, спортсмен.

Фотографии предоставлены Kraj.by Дмитрием АСАНОВЫМ
Михаил Маржевский
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