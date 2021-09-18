За каждый забитый гол в эти выходные во Франции будут переведены по 500 евро медработникам
Профессиональная футбольная лига Франции объявила об акции поддержки медицинских работников, борющихся с пандемией коронавируса.
За каждый забитый гол в 6-м туре лиги 1 на счет французской федерации больниц будет переведено по 500 евро.
Аналогичная акция пройдет во втором дивизионе Франции, где в эти выходные будет сыгран восьмой тур.
Кроме того, были заменены все логотипы чемпионатов на эмблемы белого цвета во всех социальных сетях в знак солидарности с медработниками, пишет pressball.by
16:54 18/09/2021
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