Белорусские гребчихи Худенко и Литвинчук выиграли серебро на ЧМ-2021 в Копенгагене

Женская байдарка-двойка выиграла серебро на ЧМ-2021 в Копенгагене, сообщает interfax.by

"Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли второе место и завоевали серебряную медаль на дистанции 500 м в байдарке-двойке на мировом форуме в Копенгагене", - заявили в НОК.





Победу праздновали венгерки Данута Козак и Тамара Чипеш.



