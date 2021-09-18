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Белорусские гребчихи Худенко и Литвинчук выиграли серебро на ЧМ-2021 в Копенгагене

Женская байдарка-двойка выиграла серебро на ЧМ-2021 в Копенгагене, сообщает НОК Беларуси

Белорусские гребчихи Худенко и Литвинчук выиграли серебро на ЧМ-2021 в Копенгагене
Женская байдарка-двойка выиграла серебро на ЧМ-2021 в Копенгагене, сообщает interfax.by
"Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли второе место и завоевали серебряную медаль на дистанции 500 м в байдарке-двойке на мировом форуме в Копенгагене", - заявили в НОК. 

Победу праздновали венгерки Данута Козак и Тамара Чипеш.
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