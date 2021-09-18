Менее суток остается до центрального матча тура, а, возможно, и всего чемпионата, в котором БАТЭ примет Шахтер. Команды в таблице разделяют лишь два балла, однако солигорчане имеют три игры в запасе. В случае победы Горняки практически прикоснутся к трофею, а вот желто-синим нельзя проигрывать и из-за наступающих на пятки минского Динамо и Руха.





Корреспондент Sportarena связался с бывшим главным тренером БАТЭ Алексеем Багой и расспросил, кто фаворит противостояния, находится ли борисовчане в кризисе, и как на Борисов-Арене встретят Игоря Стасевича, Егора Филипенко и Максима Скавыша.





— Алексей Анатольевич, в субботу пройдет матч между БАТЭ и Шахтером. Какие ожидания от игры?





— Да какие ожидания… Игра лидеров чемпионата, хоть и понятно, что у Шахтера такая ситуация с этими несыгранными матчами. Есть и отрыв по очкам, и потенциально они далеко впереди, но ведь всегда матчи этих команд были принципиальными. Плюс испокон веков — это два сильнейших клуба Беларуси. Понятно, что матчи минского Динамо и БАТЭ называют «белорусским класико», но Шахтер в последние годы приучил нас, что у него и состав, и во всех отношениях все нормально. Так что матчи солигорчан и БАТЭ тоже можно назвать «белорусское класико». Тем более в этом сезоне мы не избалованы большими матчами, учитывая еврокубки. Думаю, субботняя игра будет хорошей, бескомпромиссной. Стадион позволяет, дай бог погода будет нормальной, поэтому жду классного матча.





— У вас есть фаворит противостояния?





— Честно говоря, сложно его назвать. И там, и там собраны сильные футболисты, и там, и там ребята, повидавшие много. По обе стороны баррикад и тренеры, и футболисты понимают, что это за игра. Поэтому мне трудно до игры отдать кому-то симпатии и предпочтения. Да и сами понимаете, прогнозы — дело неблагородное.





— Последние результаты БАТЭ не вселяют уверенности: ничья с Ислочью и Энергетиком-БГУ, правда, была и рабочая победа над Сморгонью в минувшем туре. Можно сказать, что БАТЭ преодолел мини-кризис? С учетом того, что и большинство футболистов поправились…





— Вот и я как раз хотел сказать, что те результаты в общем-то связаны с эпидемией, болезнями, травмами. Никак не с игровым кризисом, я думаю. Это больше журналистам хочется покритиковать, поумничать, но когда выпадают пять-шесть человек из основной обоймы, которые определяют результат и рисунок игры, то, конечно, тренеру тяжело. Тем более он и сам слег в больничку. Не сомневаюсь, что все это наложило отпечаток на результаты команды, и связываю с этим недобор очков и необязательные потери.





— Из-за перебора карточек встречу пропустит Карасев. Большая потеря?





— Надо сказать, что он пришелся ко двору в БАТЭ. Достаточно квалифицированный футболист для нашего чемпионата, и в целом неплохо смотрится на протяжении сезона. Потеря любого основного футболиста — это всегда проблема. Хотя и не сказал бы, что это глобальная потеря, но голову поломать тренерскому штабу однозначно придется.





— Поединок команд в первом круге завершился минимальной победой Шахтера. В субботу тоже нет смысла ждать много голов?





— А тут не угадаешь… Второй круг, дело к осени идет. И тут может произойти что угодно. Возможно, пришло время рисковать и чего-то выдумывать