В решающем поединке квалификации в итальянском Тревизо чемпионы Беларуси проиграли хозяевам турнира баскетболистам клуба "Бенеттон Тревизо" с результатом 78:95 (21:30, 19:25, 13:25, 25:15). Самым результативным в составе минчан стал А. Уорнер, набравший 25 очков.





В полуфинале подопечные Ростислава Вергуна одолели нидерландский клуб "Лейден" с разницей в два очка - 69:67. Во втором полуфинале "Бенеттон Тревизо" с таким же перевесом переиграл датский клуб "Баккен Беарз" из Орхуса - 92:90.





Таким образом, "драконы" перемещаются в групповой этап менее рейтингового континентального турнира - Кубка ФИБА. В квартете G их соперниками будут "Баккен Беарз", немецкий "Крайсхальм" и греческий "Перистери". В первом туре 13 октября минские "Цмокi" примут на своей арене баскетболистов из Греции.



