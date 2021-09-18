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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не вышли в групповой этап Лиги чемпионов

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке квалификации в итальянском Тревизо чемпионы Беларуси проиграли хозяевам турнира баскетболистам клуба "Бенеттон Тревизо" с результатом 78:95 (21:30, 19:25, 13:25, 25:15). Самым результативным в составе минчан стал А. Уорнер, набравший 25 очков.

В полуфинале подопечные Ростислава Вергуна одолели нидерландский клуб "Лейден" с разницей в два очка - 69:67. Во втором полуфинале "Бенеттон Тревизо" с таким же перевесом переиграл датский клуб "Баккен Беарз" из Орхуса - 92:90.

Таким образом, "драконы" перемещаются в групповой этап менее рейтингового континентального турнира - Кубка ФИБА. В квартете G их соперниками будут "Баккен Беарз", немецкий "Крайсхальм" и греческий "Перистери". В первом туре 13 октября минские "Цмокi" примут на своей арене баскетболистов из Греции.
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