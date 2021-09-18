







80-летний Пеле находится в больнице имени Альберта Эйнштейна в городе Сан-Паулу.





Ранее в сентябре ему сделали операцию по удалению опухоли. 9 сентября он сообщил, что успешно восстанавливается.





Пеле является единственным футболистом в истории, который выиграл со своей сборной три чемпионата мира в 1958, в 1962 и в 1970 годах.