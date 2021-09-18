БАТЭ: "Как только Карасев заплатит всю сумму долга, дисквалификация немедленно автоматически будет снята"
Борисовский БАТЭ выступил сегодня с официальным заявлением по поводу дисквалификации со стороны ФИФА своего полузащитника Павла Карасева.
Ранее сообщалось, что ФИФА дисквалифицировала российского футболиста БАТЭ Павла Карасева на полгода. Срок наказания может быть сокращен, если игрок выплатит компенсацию клубу в размере 30 тысяч евро.
"Футбольный клуб БАТЭ еще ранее, непосредственно перед заключением контракта с Павлом Карасевым, был осведомлен о том, что игрок является стороной спора по делу с карагандинским "Шахтером" из Казахстана - и впоследствии пристально следил за развитием ситуации. Принимая во внимание позицию агента Павла и его юридического представителя по данному делу, а также взаимную договоренность между сторонами, условия личного контракта Карасева с ФК БАТЭ были согласованы в том числе с учетом имущественных интересов ФК БАТЭ и возможных негативных последствий для нашего клуба, связанных с решениями юрисдикционных органов ФИФА и CАS по данному делу. После того, как карагандинский "Шахтер" получил решение ФИФА в свою пользу, Павел совместно со своим юристом решили оспорить данный вердикт - и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны, о чем также был проинформирован наш клуб.
Вчера ФК БАТЭ и иные заинтересованные стороны были проинформированы ФИФА, что решение последнего в отношении "дела Карасева" вступило в законную силу, в связи с чем до момента погашения задолженности перед карагандинским "Шахтером" (либо на максимальный срок до 6 меся� �в) игрок не будет иметь право на участие в официальных соревнованиях. Отметим, что последствия неуплаты задолженности игроком в виде возможной дисквалификации были заранее определены ФИФА в своем решении, никаких специальных санкций в отношении игрока дополнительно не принималось. Согласно вердикту ФИФА, как только игрок заплатит всю сумму долга, дисквалификация немедленно автоматически будет снята. Это стандартная практика ФИФА, и она уже была учтена всеми заинтересованными сторонами.
Напомним, ближайший матч с солигорским "Шахтером" Павел Карасев пропускает из-за перебора желтых карточек", - говорится в сообщении борисовского клуба.
09:17 18/09/2021
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