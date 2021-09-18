







Ранее сообщалось, что ФИФА дисквалифицировала российского футболиста БАТЭ Павла Карасева на полгода. Срок наказания может быть сокращен, если игрок выплатит компенсацию клубу в размере 30 тысяч евро.





"Футбольный клуб БАТЭ еще ранее, непосредственно перед заключением контракта с Павлом Карасевым, был осведомлен о том, что игрок является стороной спора по делу с карагандинским "Шахтером" из Казахстана - и впоследствии пристально следил за развитием ситуации. Принимая во внимание позицию агента Павла и его юридического представителя по данному делу, а также взаимную договоренность между сторонами, условия личного контракта Карасева с ФК БАТЭ были согласованы в том числе с учетом имущественных интересов ФК БАТЭ и возможных негативных последствий для нашего клуба, связанных с решениями юрисдикционных органов ФИФА и CАS по данному делу. После того, как карагандинский "Шахтер" получил решение ФИФА в свою пользу, Павел совместно со своим юристом решили оспорить данный вердикт - и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны, о чем также был проинформирован наш клуб.





Вчера ФК БАТЭ и иные заинтересованные стороны были проинформированы ФИФА, что решение последнего в отношении "дела Карасева" вступило в законную силу, в связи с чем до момента погашения задолженности перед карагандинским "Шахтером" (либо на максимальный срок до 6 меся� �в) игрок не будет иметь право на участие в официальных соревнованиях. Отметим, что последствия неуплаты задолженности игроком в виде возможной дисквалификации были заранее определены ФИФА в своем решении, никаких специальных санкций в отношении игрока дополнительно не принималось. Согласно вердикту ФИФА, как только игрок заплатит всю сумму долга, дисквалификация немедленно автоматически будет снята. Это стандартная практика ФИФА, и она уже была учтена всеми заинтересованными сторонами.





Напомним, ближайший матч с солигорским "Шахтером" Павел Карасев пропускает из-за перебора желтых карточек", - говорится в сообщении борисовского клуба.