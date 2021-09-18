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Соревнования III Европейских игр будут отборочными к Олимпиаде-2024

Все соревнования по видам спорта, которые входят в программу III Европейских игр, будут квалификационными к 33 Олимпийским играм в Париже.

Отмечается, что в программу III Европейских игр в Кракове включены 23 вида спорта: фехтование, настольный теннис, бадминтон, современное пятиборье, брейкинг, дзюдо (командный турнир), таэквондо, гребной слалом, каратэ, пляжный гандбол, бокс, стрельба из лука, тайский бокс, стрелковый спорт, триатлон, скалолазание, велоспорт, баскетбол 3х3, настольный теннис, падел, текбол, прыжки на лыжах с трамплина, пляжный футбол и кикбоксинг, пишет pressball.by

Генеральный секретарь ЕОК Рафаэлле Паньоцци представил программу семинара Европейских олимпийских комитетов, который пройдет в словацком Шаморине с 25 по 26 ноября. Семинар будет посвящен развитию спорта в цифровую эпоху, а также стратегическим и финансовым вопросам организации.

На исполкоме ЕОК обсуждены и организационные вопросы ассамблеи спортсменов Европы, которая пройдет 2 октября в Дубровнике (Хорватия), передает БЕЛТА со ссылкой на НОК Беларуси.
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