



Олег Дулуб. Фото ФК "Львов"

Совсем недавно было нормальным явлением, что наши специалисты стоят у руля команд премьер-лиги Украины. Например, так было три сезона подряд (2016-19). А чемпионат-2017/18 оказался среди них самым богатым на отечественных тренеров. Александр Хацкевич тогда возглавлял киевское "Динамо", Олег Дулуб — "Черноморец", а Юрий Свирков — "Верес", пишет football.by





Но летом 2019-го Хацкевич покинул ряды флагмана, и чемпионат Украины остался без белорусских наставников. Остался надолго — на эти самые два года. И тут будто бы подняли шлагбаум: сразу трое за месяц! Итак, по порядку.





4 августа Леонид Кучук снова возглавил "Рух". Он пребывал без работы с мая, когда оставил минское "Динамо". Одной из причин разрыва отношений с "бело-синими", как известно, стало урезание зарплаты, которое распространилось на всех участников ЧБ. А здесь команда из Львова неудачно, двумя поражениями, начала нынешний чемпионат. И у Ивана Федика ее принял Кучук, который прекрасно знаком со спецификой украинского футбола.





Леонид Кучук. Фото ФК "Рух"

Во-первых, его "Сталь" из Каменского была середняком премьер-лиги, а киевский "Арсенал" и вовсе пробился на еврокубковую арену. Во-вторых, наш наставник и "Рух" великолепно знают друг друга. Здесь Кучук провел от и до весь 2019-й — и посреди сезона вдруг расстался с командой, которая возглавляла таблицу украинского Д2. Очевидных поводов для этого не было, и всё случилось, судя по всему, по инициативе самого Кучука. Но президент "Руха" Григорий Козловский, с которым у нашего тренера сложились теплые отношения, тогда сказал: "Жаль, но обстоятельства оказались сильнее. Мы не говорим Станиславовичу "Прощай". Надеюсь, рано или поздно — а лучше рано — судьба сведет нас снова".





Что ж, получилось действительно рано — спустя всего полтора года. И к "Руху" сразу пришли очки: поражения, ничья и две победы. Кстати, ключевой полузащитник команды — экс-игрок солигорского "Шахтера" Ярослав Мартынюк. А с февраля по апрель ее запасным футболистом был форвард "Энергетика" Бобур Абдухаликов.





На днях же, как известно, Олег Дулуб возглавил "Львов". А это значит, что их с Кучуком тренерское противостояние выходит на новый уровень. Вторую часть сезона-2016/17 они вместе посвятили похожей задаче — уберечь "Карпаты" и "Сталь" соответственно от расставания с премьер-лигой. Получилось у обоих, хотя те же "Карпаты", когда осенью 2016-го их принял Дулуб, замыкали таблицу.





И вот теперь спор наших наставников приобретает не менее удивительные формы. Ведь их команды — из одного города. Да, некоторые приписывают "Рух" к Винникам, но это фактически окраина Львова. Так что белорусские тренеры делят теперь и любовь болельщиков-земляков, и даже стадион. Домашние матчи они проводят на "Львов-Арене", которая была построена к ЧЕ-2012 и вмещает 35 тысяч зрителей. Да, это вам не СОК "Олимпийский"...





"Арена-Львов"

А Дулуба "Львов" тоже позвал для спасения от вылета из элиты не случайно. Середняк предыдущего чемпионата, сезон нынешний команда начала двумя ничьими и четырьмя поражениями (меньше очков только у замыкающего таблицу "Мариуполя"). А Олег Анатольевич, как и Кучук, отлично знаком с городом, где уже, опять-таки, возглавлял "Карпаты". "Пришел на базу, и сразу возникло ощущение, что вернулся домой", — рассказал он сам. Но куда важнее, что украинское футбольное сообщество знает его как "антикризисного менеджера". Ведь под его началом улучшались результаты не только "Карпат", но и "Черноморца", который Дулуб возглавлял с сентября по декабрь 2017-го.





Получится ли теперь то же самое и с третьим аутсайдером чемпионата Украины, скоро узнаем. А проблемы "Львова" на слуху. Показательную историю наверняка мог бы рассказать жодинский бразилец Велозо — игрок команды образца-2019. Как на дальний выезд добирались автобусом целые сутки. Как спать при этом приходилось на его сиденьях, а кормили игроков всю дорогу бутербродами.





Любопытно, что Дулуб принял "Львов" у предыдущего наставника... "Нафтана" — украинца Тараса Чопика. Он был уволен из Новополоцка весной, оставив команду Валерию Стрипейкису. А летом пополнил штаб "Львова", где стал работать с вратарями, а также помогать рулевому Анатолию Бессмертному. Когда же с ним пару недель назад решено было прекратить сотрудничество, к матчу с "Рухом" Кучука команду готовил как раз Чопик. Следующее дерби Львова нескоро — 12 марта. Зато скоро понедельник, а с ним и дебютный для Дулуба матч у штурвала команды — на выезде с "Вересом".

Пока же наравне со "Львовом" среди аутсайдеров премьер-лиги и "Колос", который 29 августа принял Сергей Кузнецов. Команде из села Ковалевка обидным образом не удалась еврокубковая кампания. К примеру, прошлым летом она вылетела из Лиги Европы после проигранного овертайма хорватской "Риеке", которая потом выступала на групповом этапе. Сейчас же оба матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с "Шахтером" из Караганды завершились вничью 0:0. А серия пенальти закончилась промахом нашего Александра Павловца — 1:3.





А здесь еще и два подряд поражения на внутренней арене. Причем второе — 0:7 от киевского "Динамо" другого белоруса Ильи Шкурина. После этого команду прекратил возглавлять Руслан Костышин, который стоял у ее руля с 2014-го и прошел с ней путь от любителей до еврокубков. А "Колос" как раз и принял его давний помощник Кузнецов, который исполняет обязанности главного тренера "черно-белых". Казалось бы, должность эта временная. Но есть вариант, при котором наш специалист примет команду на постоянной основе. А для дебюта у руля "Колоса" воскресный матч дома с "Мариуполем" подходит лучше всего — соперник, напомним, замыкает таблицу с одним очком.





Заметим, что, помимо Павловца, оборону команды крепит другой защитник нашей сборной — Николай Золотов. А среднюю линию — летом покинувший "Витебск" бразилец Диего Сантос и старожил "Колоса", экс-игрок "Слуцка" и "Белшины" Вадим Милько.

Ну и для полноты картины еще кое-какая справочная информация. Бывший наставник минского "Динамо" Александр Рябоконь давно возглавляет "Десну", которая только что арендовала у киевского "Динамо" Артема Хацкевича. Правда, пока 18-летний хавбек помощник не основному, а молодежному составу "Десны". "Минай" тренирует экс-защитник солигорского "Шахтера" Василий Кобин. А по итогам этого сезона собирается вернуться из Д2 на элитный уровень "Кривбасс", где одним из тренеров работает наш Николай Кашевский. Любопытно, что все три форварда команды — выходцы из чемпионата Беларуси. Роман Дебелко летом покинул Солигорск. Алексей Хобленко — чемпион страны с брестским "Динамо". А Денис Васин много лет назад защищал цвета "Белшины" Александра Седнева.





Так что теперь у соседей все гораздо интереснее.