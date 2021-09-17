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Телеграм-канал "ЧестнОК" и его чат тоже стали "экстремистскими"

Телеграм-канал "ЧестнОК" и его чат пополнили список "экстремистских"


Суд Железнодорожного района Витебска по материалам витебского областного управления ГУБОПиК признал экстремистским телеграм-канал «ЧестнОК» и чат «Чатик ЧестнОКа».

Канал «ЧестнОК» - это проект спортивного журналиста Александра Ивулина. Его задержали в начале июня и обвинили в перекрытии дорог. Ему грозит до 3 лет заключения. Он признан политзаключенным.
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