



Суд Железнодорожного района Витебска по материалам витебского областного управления ГУБОПиК признал экстремистским телеграм-канал «ЧестнОК» и чат «Чатик ЧестнОКа».





Канал «ЧестнОК» - это проект спортивного журналиста Александра Ивулина. Его задержали в начале июня и обвинили в перекрытии дорог. Ему грозит до 3 лет заключения. Он признан политзаключенным.







