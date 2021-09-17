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ФИФА диквалифицировала на полгода полузащитника БАТЭ Павла Карасева

Полузащитник Павел Карасев получил дисквалификацию на шесть месяцев и должен выплатить карагандинскому "Шахтеру" 30 тысяч евро.


 
Как сообщает казахстанский журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале, прошлым летом хавбек "Тамбова" Карасев должен был перейти в карагандинский "Шахтер" и даже подписал контракт. Однако он так и не прибыл в расположение казахстанского клуба, остался в "Тамбове", а позже перешел в БАТЭ.

"Шахтер" обратился в суд с требованием выплатить компенсацию и выиграл дело. Карасев подал апелляцию, но все обернулось ещё хуже: ФИФА дисквалифицировал футболиста на полгода. Срок наказания может быть сокращен, если игрок выплатит компенсацию клубу в размере 30 тысяч евро.
Football.by
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