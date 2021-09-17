По итогу разговора она рассказала, «что пытаются сделать» Национальный олимпийский комитет Беларуси и главный тренер сборной по легкой атлетике.





Как сообщает telegraf.by , она поделилась информацией в сториз в своем Инстаграм-аккаунте





«Говорят, что я планировала уехать с Беларуси навсегда еще до Олимпиады», «говорят, что я ходила к врачам и просила успокоительные таблетки и говорила, что у меня что-то нестабильно с психикой».





Также Тимановская написала, что они «говорят, что я ходила и давала интервью на БТ… Да, это правда, но это было не мое желание, а их условие, чтобы я смогла выступить на 200 м… Но, как видим, они врут всегда, даже выполнив их условия я не была прощена».





И также то, что она «просила до случившегося передать мне документы с РБ. Да, это правда, у меня кроме паспорта ничего не было, и я просила, чтобы мне привезли документы и права (кстати, эта инфа слита спортсменкой, с — солидарность».





Все эти фразы она сопроводила словом «Врать».





Позже Тимановская добавила, что она просила документы «уже после случившегося, потому что знала, что они могут понадобиться»: «А еще инфу им слила как раз одна из эстафетчиц. А я еще пыталась их защищать…».





«Все скрины, доказательства и фамилии уже пошли в суд. И фамилия этой девушки тоже», — отметила спортсменка.





Кроме этого она добавила, что не обижается на них:





«Я все понимаю. Главный тренер боится потерять место, девочку скорее всего запугали. НОК — тут все ясно. Что есть у них? Вранье, все, что они говорят — только на словах. А у меня есть скрины переписки с ними, которые доказывают мою правоту», — резюмировала Тимановская.