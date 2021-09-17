"Говорят, что я просила успокоительное" Тимановская заявила МОК, что НОК Беларуси и тренер "пытаются врать" расследованию
17 сентября белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила, что созвонилась с представителем Международного олимпийского комитета (МОК), который занимается расследованием.
По итогу разговора она рассказала, «что пытаются сделать» Национальный олимпийский комитет Беларуси и главный тренер сборной по легкой атлетике.
Как сообщает telegraf.by, она поделилась информацией в сториз в своем Инстаграм-аккаунте:
«Говорят, что я планировала уехать с Беларуси навсегда еще до Олимпиады», «говорят, что я ходила к врачам и просила успокоительные таблетки и говорила, что у меня что-то нестабильно с психикой».
Также Тимановская написала, что они «говорят, что я ходила и давала интервью на БТ… Да, это правда, но это было не мое желание, а их условие, чтобы я смогла выступить на 200 м… Но, как видим, они врут всегда, даже выполнив их условия я не была прощена».
И также то, что она «просила до случившегося передать мне документы с РБ. Да, это правда, у меня кроме паспорта ничего не было, и я просила, чтобы мне привезли документы и права (кстати, эта инфа слита спортсменкой, с — солидарность».
Все эти фразы она сопроводила словом «Врать».
Позже Тимановская добавила, что она просила документы «уже после случившегося, потому что знала, что они могут понадобиться»: «А еще инфу им слила как раз одна из эстафетчиц. А я еще пыталась их защищать…».
«Все скрины, доказательства и фамилии уже пошли в суд. И фамилия этой девушки тоже», — отметила спортсменка.
Кроме этого она добавила, что не обижается на них:
«Я все понимаю. Главный тренер боится потерять место, девочку скорее всего запугали. НОК — тут все ясно. Что есть у них? Вранье, все, что они говорят — только на словах. А у меня есть скрины переписки с ними, которые доказывают мою правоту», — резюмировала Тимановская.
13:26 17/09/2021
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