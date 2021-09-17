



В сессии поучаствовали Ирина Кривко, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. Интересно, что на фото нет лидера национальной команды образца прошлого сезона, победительницы молодежного зачета Кубка мира Динары Алимбековой, которая, судя по ее соцсетям, готовится к олимпийскому сезону в индивидуальном порядке.





Изначально пост с фотографиями был подписан "К-команда!". Позже подпись была изменена на "Как вам такие цвета?"





Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова позже объяснила, почему не принимала участие в фотосессии женской сборной Беларуси.





"Правильно расставляя приоритеты, можно добиться больших высот, а в случае проигрыша очень важно искать ошибки в своих действиях, исправлять их и двигаться дальше. Очень горжусь этой своей способностью. Результаты этой недели тестов говорят о том, что мое движение только вверх.





И да, восстановление до и после нагрузок вместо фотосессии для меня пока важнее", — написала Алимбекова в инстаграме.



