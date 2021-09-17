



По данным источника, звездный футболист вместе со своей подругой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми поселился в одном из больших особняков, но из-за блеяния овец, пасущихся неподалеку, был вынужден сменить место жительства. В итоге он перебрался в Чешир.





Новый особняк Роналду вдвое дешевле. В нем есть бассейн, гараж на четыре автомобиля и мини-кинотеатр.





Напомним, что Роналду перебрался в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". За английский клуб португалец уже выступал с 2003 по 2009 годы.