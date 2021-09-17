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Роналду сменил дом в Манчестере из-за блеяния овец

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сменил место жительства в Манчестере, сообщает Mirror.


По данным источника, звездный футболист вместе со своей подругой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми поселился в одном из больших особняков, но из-за блеяния овец, пасущихся неподалеку, был вынужден сменить место жительства. В итоге он перебрался в Чешир.

Новый особняк Роналду вдвое дешевле. В нем есть бассейн, гараж на четыре автомобиля и мини-кинотеатр.

Напомним, что Роналду перебрался в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". За английский клуб португалец уже выступал с 2003 по 2009 годы.
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