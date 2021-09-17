



Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта разочарован игрой сине-гранатовых с "Баварией" (0:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.





В сентябре каталонцы проведут четыре матча - с "Гранадой", "Кадисом" и "Леванте" в чемпионате Испании, а также с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. Если команда не добьется положительных результатов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.





Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с "Барселоной" рассчитано до 2022 года.







