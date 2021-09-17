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Кумана могут уволить из "Барселоны" до конца сентября

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может быть отправлен в отставку до конца сентября.


Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта разочарован игрой сине-гранатовых с "Баварией" (0:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В сентябре каталонцы проведут четыре матча - с "Гранадой", "Кадисом" и "Леванте" в чемпионате Испании, а также с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. Если команда не добьется положительных результатов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с "Барселоной" рассчитано до 2022 года.
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