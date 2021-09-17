ФИФА провела опрос, в котором приняло участие 23 тысячи человек из 23 стран. Большинство любителей спорта номер один хотят следить за футбольными баталиями чаще, чем теперь – раз в четыре года.





Однако ФИФА в своем пресс-релизе указывает, что будет проведен еще один опрос – с большим охватом респондентов, как минимум 100 000 человек из 100 стран.





Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что решение о частоте проведения ЧМ будет принято до конца года. По его мнению, это позволит быстрее определиться с календарем клубных и сборных турниров.





Инициатива ФИФА не всем по душе. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что идея чаще проводить ЧМ противоречит главным принципам футбола и убьет интерес к планетарному первенству.





Чеферин сказал, что европейцы вообще могут принять решение не играть на чемпионате мира.





"Играть каждое лето в турнире, который длится месяц, - это кошмар для игроков, я очень надеюсь, что в ФИФА одумаются и будут разговаривать не только с местными федерациями, но и с УЕФА", - подчеркнул президент УЕФА.





В Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) заявили, что тоже не поддерживают проведение чемпионатов мира раз в два года.





Следующий ЧМ должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Предыдущий состоялся с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.