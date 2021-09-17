







- Летом шла предсезонная подготовка, мы тренировались на загородной базе. Нам в клубе напомнили, что надо придумать приз лучшему игроку на сезон-2021/22.





- Несколько вариантов нам предложили, кое-какие идеи сами набросали. Потом все версии отправили в командный чат. Среди вариантов, например, были шлем с рогами, традиционная белорусская шляпа, массивная цепь с кулоном в виде эмблемы клуба (такая же была недавно у "Даллас Старз"). Эта цепь всем очень понравилась, большинство игроков за нее проголосовали. Дальше надо было эту цепь изготовить, знаю, что это был трудоемкий процесс, этим занимались сотрудники офиса. Так все и получилось.





- Помнишь первую реакцию, когда увидели приз?





- Это была тренировка за день до вылета на первую выездную серию. Встретил Женю Владимировича, спросил, готова ли цепь. Он объяснил, что она готова, но еще сушится после покраски. Через несколько часов увидел ее в первый раз. Цепь, конечно, очень классная, внушительная, респектабельная. Такую приятно получить, когда помог команде победить, набрал результативные баллы или действовал самоотверженно, и тебя признали лучшим. В общем, это классный приз и стимул себя проявлять.





- И в раздевалке после первой победы была бурная реакция.





- Особенно тренеры отреагировали. Примерно так: "Воу-воу, ничего себе!". Потому что игроки цепь видели до этого, а тр� �еры еще нет.





- Цепь увесистая — 4,65 кг.





- Да, солидно. Наверное, такого приза еще не было у нас. Порой шутим, передавая цепь, мол, какая тяжелая, держи ее скорее, — цитирует Демкова пресс-служба "Динамо".



