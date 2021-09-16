



"В 6 часов 50 минут Душан скончался в больнице Белграда в результате попадания воды в легкие", — как передает sports.ru, сообщил Калинич.





Ивкович является одним из самых успешных европейских тренеров всех времен. Специалист возглавлял "Партизан", "Арис", "Раднички Белград", "Шибеник", "Воеводину", ПАОК, "Панионис", "Олимпиакос", АЕК, ЦСКА, "Динамо" (Москва) и "Анадолу Эфес".





Ивкович выигрывал все главные европейские трофеи, включая две победы в Евролиге (1997, 2012), а также приводил Югославию/Сербию к триумфу на чемпионате мира (1990) и Европы (1989, 1991, 1995).





В 2016 году экс-главный тренер ЦСКА объявил о завершении карьеры после 48 лет работы.



