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Прогиб засчитан: Мезин спел дифирамбы Баскову

Тренер минского "Динамо" Андрей Мезин оценил работу ФХБ в последние годы и роль в ней Дмитрия Баскова.



"Что тут комментировать? Могу только поздравить, это очередной большой шаг для него и вызов, — прокомментировал назначение Мезин для сайта ФХБ. — В последние годы наш хоккей двигается в нужном направлении. Внутренний чемпионат прилично подравнялся, "Динамо" в КХЛ котируется уже совсем в другом статусе, молодые хоккеисты ставят рекорды на драфтах — плюсов можно назвать очень много. 

Меня, как человека хоккейного, это не сильно удивляет, потому что уже экс-руководитель федерации Дмитрий Басков прошел серьезный путь от простого детского тренера до председателя ФХБ, он в курсе, с какими проблемами сталкиваются юные хоккеисты, а с какими — игроки национальной сборной. 

Уверен, что Дмитрий Юрьевич и в новой должности не оставит хоккей без внимания, но хочется, чтобы его преемник не пытался менять выстроенную систему, а наоборот, приложил все усилия, чтобы развить достигнутые успехи".
Источник: pressball.by
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