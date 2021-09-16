Сборная Беларуси занимает 90-е место в рейтинге ФИФА
Сборная Беларуси занимает 90-е место в рейтинге ФИФА. На счету белорусской команды 1254,81 очка.
Рейтинг возглавляет сборная Бельгии (1832,33 очка), на второй строчке — Бразилия (1811,73). Сборная Англии (1755,44) опередила Францию (1754,31) и поднялась на третье место. Следующая версия мирового рейтинга будет опубликована 21 октября 2021 года.
1 (1*). Бельгия — 1832,33 очка
2 (2*). Бразилия — 1811,73
3 (4*). Англия — 1755,44
4 (3*). Франция — 1754,31
5 (5*). Италия — 1735,73
6 (6*). Аргентина — 1725,31
7 (8*). Португалия — 1674,90
8 (7*). Испания — 1673,68
9 (9*). Мексика — 1666,19
10 (11*). Дания — 1658,49
...
90 (90*). Беларусь — 1254,81
12:17 16/09/2021
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