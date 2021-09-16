







Об этом сообщил министр информации Пакистана Фавад Чаудри.





Чиновник приветствовал национальную команду соседней страны, заявив, что спортсменки находятся на границе Афганистана с Пакистаном на КПП "Торхам". Он также добавил, что игроков приняло руководство Федерации футбола страны. Кто конкретно из футболисток покинул родину и будут ли они продолжать представлять страну на международных соревнованиях, не уточняется.





Ранее из Афганистана уже уехали несколько бывших футболисток сборной. Они рекомендовали оставшимся спортсменкам удалить профили в соцсетях, а также сжечь форму и бутсы, чтобы избежать репрессий.







