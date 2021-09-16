Женская сборная по футболу Афганистана бежала из страны
Представительницы женской сборной Афганистана по футболу бежали из страны.
Об этом сообщил министр информации Пакистана Фавад Чаудри.
Чиновник приветствовал национальную команду соседней страны, заявив, что спортсменки находятся на границе Афганистана с Пакистаном на КПП "Торхам". Он также добавил, что игроков приняло руководство Федерации футбола страны. Кто конкретно из футболисток покинул родину и будут ли они продолжать представлять страну на международных соревнованиях, не уточняется.
Ранее из Афганистана уже уехали несколько бывших футболисток сборной. Они рекомендовали оставшимся спортсменкам удалить профили в соцсетях, а также сжечь форму и бутсы, чтобы избежать репрессий.
09:59 16/09/2021
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