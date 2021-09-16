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Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис готов потратить 10 млрд евро на создание турнира, который заменит ЛЧ и ЛЕ

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выразил желание реформировать европейский футбол.


"Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать свое участие в них. Чтобы быть конкурентоспособным, вам нужно больше игроков высшего класса. Это означает, что вам нужно потратить больше денег — и призовые на европейских соревнованиях не учитывают это. Клубы должны придумать более современный и прибыльный турнир для всех, кто в нем участвует.

Нам нужно сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд. Я изучил проект и готов внести 10 миллиардов евро.

Если мы не изменим правила игры и не сделаем зрелище лучше, молодые люди бросят нас и футбол перестанет быть центральной частью нашей жизни", — приводит слова Де Лаурентиса sport-express.ru.
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