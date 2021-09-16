Белорусскому паралимпийцу Алексею Талаю в Токио подарили коляску на электроприводе
Алексей Талай, оставшийся в 16 лет без рук и ног в результате взрыва мины, нашел в себе силы вернуться к жизни и сейчас известен как благотворитель и мотивационный тренер. Но на Паралимпиаде он выступил впервые. В Токио на дистанции 50 брассом он занял 7 место.
Алексей в компании с японцем Курабаяши. Фото: архив Талая
При этом 38-летний Алексей установили рекорд Паралимпиады на этой дистанции в группе SB-1 (1 мин. 23,16 сек). Но соревноваться в финале ему пришлось с парнями, которые имели более легкую форму инвалидности (группа SB-2). Поэтому завоевать медаль было практически невозможно.
Алексей рассказал и том, что в Токио было много интересных встреч, обмен подарками.
"Мой друг Эйчи Курабаяши из Японии, а познакомились мы с ним больше десять лет назад в США, привез мне в подарок коляску на электроприводе. Она очень компактная, ее можно легко сложить и поместить в машину. Эйчи входит в команду волонтеров, которая помогает возвращаться к жизни людям, ставшими инвалидами. Кроме того, он изъявил желание попробовать себя в совместной благотворительной акции с "Фондом Талая".
08:53 16/09/2021
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