Алексей в компании с японцем Курабаяши. Фото: архив Талая









При этом 38-летний Алексей установили рекорд Паралимпиады на этой дистанции в группе SB-1 (1 мин. 23,16 сек). Но соревноваться в финале ему пришлось с парнями, которые имели более легкую форму инвалидности (группа SB-2). Поэтому завоевать медаль было практически невозможно.





Алексей рассказал и том, что в Токио было много интересных встреч, обмен подарками.





"Мой друг Эйчи Курабаяши из Японии, а познакомились мы с ним больше десять лет назад в США, привез мне в подарок коляску на электроприводе. Она очень компактная, ее можно легко сложить и поместить в машину. Эйчи входит в команду волонтеров, которая помогает возвращаться к жизни людям, ставшими инвалидами. Кроме того, он изъявил желание попробовать себя в совместной благотворительной акции с "Фондом Талая".



