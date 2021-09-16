Один из двигателей пассажирского лайнера вышел в нештатный режим. В соответствии с собственными регламентами аэропорт Пулково объявил тревогу. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.





Официальный Твиттер "Зенита" сделал репост записи "Фонтанки".





"Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета," — говорится в сообщении.





Накануне "сине-бело-голубые" уступили "Челси" (0:1) в матче Лиги чемпионов. Игра проходила в Лондоне. Единственный мяч забил Ромелу Лукаку.