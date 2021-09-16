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Самолет "Зенита" попал в стаю птиц и совершил аварийную посадку

Самолет из Анталии совершил аварийную посадку в Петербурге из-за попадания в стаю птиц, сообщает "Фонтанка". Позднее стало известно, что это был самолет "Зенита".

Один из двигателей пассажирского лайнера вышел в нештатный режим. В соответствии с собственными регламентами аэропорт Пулково объявил тревогу. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

Официальный Твиттер "Зенита" сделал репост записи "Фонтанки".

"Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета," — говорится в сообщении.

Накануне "сине-бело-голубые" уступили "Челси" (0:1) в матче Лиги чемпионов. Игра проходила в Лондоне. Единственный мяч забил Ромелу Лукаку.
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